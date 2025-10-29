Трамп назвал Моди «самым красивым мужчиной» и «убийцей»

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «самым красивым мужчиной» и охарактеризовал его как «убийцу». Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Заявление прозвучало в Южной Корее перед официальным началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Премьер-министр Моди — самый симпатичный парень. Он выглядит так, будто хотел бы быть вашим отцом. Он убийца, его методы... Нет, мы будем бороться... Ого, неужели это тот же человек, которого я знаю?» — сказал Трамп.

Он также отметил, что торговое соглашение между США и Индией будет заключено в ближайшее время, подчеркнув: «Я очень уважаю и люблю премьер-министра Моди. У нас прекрасные отношения».