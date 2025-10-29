USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Трамп назвал Моди «самым красивым мужчиной» и «убийцей»

11:32 1312

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «самым красивым мужчиной» и охарактеризовал его как «убийцу». Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Заявление прозвучало в Южной Корее перед официальным началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Премьер-министр Моди — самый симпатичный парень. Он выглядит так, будто хотел бы быть вашим отцом. Он убийца, его методы... Нет, мы будем бороться... Ого, неужели это тот же человек, которого я знаю?» — сказал Трамп.

Он также отметил, что торговое соглашение между США и Индией будет заключено в ближайшее время, подчеркнув: «Я очень уважаю и люблю премьер-министра Моди. У нас прекрасные отношения».

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1860
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 606
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 639
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1357
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1696
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3020
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5034
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3589
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4762
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10067

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1860
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 606
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 639
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1357
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1696
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3020
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5034
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3589
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4762
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10067
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться