Азербайджан получит деньги

Зелeный климатический фонд (ЗКФ) одобрил выделение 250 миллионов долларов США на реализацию программы Азиатского банка развития (АБР) «От ледников к хозяйствам». Как сообщает АБР, цель программы — укрепить устойчивость систем водоснабжения и сельского хозяйства в уязвимых общинах Центральной Азии, Южного Кавказа и Пакистана, где жизнь во многом зависит от таяния ледников.

Финансирование ЗКФ будет предоставлено преимущественно в виде грантов и направлено на проекты, определeнные странами-участницами. Их реализация станет частью более масштабного пакета инвестиций АБР на сумму 3,25 миллиарда долларов, рассчитанного на ближайшие десять лет.

Программа охватывает девять стран: Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Во всех этих странах сельское хозяйство, питьевое водоснабжение и энергетика зависят от рек, питаемых талой водой ледников. Стремительное их сокращение создаeт угрозу продовольственной и водной безопасности региона.