USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Азербайджан получит деньги

11:41 1471

Зелeный климатический фонд (ЗКФ) одобрил выделение 250 миллионов долларов США на реализацию программы Азиатского банка развития (АБР) «От ледников к хозяйствам». Как сообщает АБР, цель программы — укрепить устойчивость систем водоснабжения и сельского хозяйства в уязвимых общинах Центральной Азии, Южного Кавказа и Пакистана, где жизнь во многом зависит от таяния ледников.

Финансирование ЗКФ будет предоставлено преимущественно в виде грантов и направлено на проекты, определeнные странами-участницами. Их реализация станет частью более масштабного пакета инвестиций АБР на сумму 3,25 миллиарда долларов, рассчитанного на ближайшие десять лет.

Программа охватывает девять стран: Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Во всех этих странах сельское хозяйство, питьевое водоснабжение и энергетика зависят от рек, питаемых талой водой ледников. Стремительное их сокращение создаeт угрозу продовольственной и водной безопасности региона.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1864
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 609
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 642
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1362
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1701
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3023
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3598
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10068

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1864
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 609
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 642
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1362
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1701
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3023
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3598
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться