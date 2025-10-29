Южные корейцы попросили у Трампа ядерного топлива

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе встречи с главой США Дональдом Трампом заявил, что Сеул рассчитывает на поддержку Вашингтона в обеспечении поставок ядерного топлива для подводных лодок с атомными энергетическими установками.

«Мы не стремимся к подлодкам с ядерным оружием. Мы стремимся к подлодкам с атомной силовой установкой, поскольку возможности наших обычных подлодок ограничены», – сказал Ли Чжэ Мён.

Он отметил, что если им позволят поставлять топливо и построить несколько подводных лодок, оснащенных обычным оружием, то нагрузка на армию США может быть значительно снижена. Южнокорейский лидер также попросил Трампа поддержать его в достижении существенного прогресса в вопросе предоставления республике разрешения на переработку отработанного ядерного топлива или обогащение урана.

«Если вы разрешите и поддержите поставки ядерного топлива для атомных подлодок, мы поможем в кораблестроении», – добавил Ли Чжэ Мён, обращаясь к американскому президенту.