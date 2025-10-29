USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Разведка предупредила: Путин не остановится

11:48 1706

Президент РФ Владимир Путин не готов идти на компромиссы в ходе мирных переговоров по Украине и собирается продолжать войну до тех пор, пока не добьется своего на поле боя. Такую оценку ситуации разведка США представила американским чиновникам и конгрессменам, рассказали NBC News осведомленные источники.

По их словам, в разведке считают, что Путин занял более агрессивную позицию, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в Украину. На это повлияли большие потери российской армии и проблемы в экономике, которая на четвертый год войны оказалась на грани срыва в рецессию. Теперь он стремится оправдать понесенные потери, захватить больше украинских территорий и в целом обезопасить Украину для России.

Во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин, по данным источников The Washington Post, потребовал, чтобы Украина сдала Донецкую область для завершения войны. Взамен он заявил о готовности передать Киеву части Запорожской и Херсонской областей. Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил заморозить конфликт по текущей линии фронта.

Однако Москва продолжила настаивать на своем видении окончания конфликта. Тогда Трамп отменил ранее анонсированный саммит с Путиным в Будапеште и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». Путин назвал это попыткой политического давления, подчеркнув, что ни одна «уважающая себя» страна никогда ничего не делает под давлением.

Согласно подсчету The Economist, для полного захвата Донбасса и двух частично оккупированных областей российской армии с текущими темпами продвижения придется воевать до 2030 года. По оценке издания, с мая этого года, когда Россия начала масштабное наступление на фронте, она захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла никаких серьезных целей.

При этом за столь небольшое продвижение была заплачена высокая цена. The Economist подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения до января этого года российская армия потеряла 640–877 тыс. солдат, из которых 137–228 тыс. погибли. К 13 октября цифры выросли почти на 60% — до 0,984 – 1,438 млн, в том числе 190–480 тыс. убитыми.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1866
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 609
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 643
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
12:13 1368
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
10:21 3024
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
10:20 3602
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
28 октября 2025, 23:41 10071

