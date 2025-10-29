Пашинян летит на встречу с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29–30 октября посетит Францию с рабочим визитом. Об этом сообщают армянские СМИ.
Встреча Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона состоится 30 октября.
