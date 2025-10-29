USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Пашинян летит на встречу с Макроном

12:02 449

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29–30 октября посетит Францию с рабочим визитом. Об этом сообщают армянские СМИ.

Встреча Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона состоится 30 октября.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1867
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 611
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 644
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1372
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1707
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3025
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3603
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10072

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1867
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 611
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 644
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1372
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1707
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3025
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3603
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться