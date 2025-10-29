USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Премьер Польши раскритиковал Орбана за любовь к Москве

12:04 466

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «очарован» Москвой. Такое мнение выразил глава польского правительства Дональд Туск, его слова приводит The Guardian.

«В последнее время Орбан, кажется, очарован Москвой и теперь считает, что лучше построить модель государства, в некоторой степени, по образцу России», — заявил премьер Польши.

Туск также раскритиковал Венгрию, отметив, что страна была «намного впереди Польши в 1989 году», но сейчас, по его словам, она является «самым бедным государством» в Европейском союзе (ЕС).

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1867
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 612
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 646
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1373
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1708
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3025
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3603
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10072

