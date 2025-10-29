USD 1.7000
США сворачивают контингент в Румынии

12:11 445

Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Как отметили в Минобороны Румынии, среди подразделений войск США, ротация которых в Европе прекратится, есть те, которые дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану. При этом в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что ожидали подобное решение, так как «Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США».

В начале сентября стало известно, что США намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония.

В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения.

