Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Поляки перехватили российский самолет

12:12 715

Два польских истребителя перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети X, передает «Коммерсант».

По информации польской стороны, инцидент произошел 28 октября. Пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши «успешно идентифицировала и сопроводила российский самолет, летевший над Балтийским морем». В командовании утверждают, что Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без заранее поданного плана полета и с выключенным транспондером, при этом воздушное пространство Польши не нарушил.

В Минобороны РФ пока не давали комментариев по этому случаю.

В странах НАТО уже начали обсуждать возможность применения силы против российских самолетов после обвинений Польши и Эстонии в нарушении их воздушного пространства в сентябре. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готов сбивать самолеты РФ лишь в случае реальной угрозы. Кремль расценивает такие обсуждения как серьезную эскалацию.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1869
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5570
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 614
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 647
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1376
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1713
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3028
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5035
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3607
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10074

