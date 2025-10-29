Поляки перехватили российский самолет

Два польских истребителя перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети X, передает «Коммерсант».

По информации польской стороны, инцидент произошел 28 октября. Пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши «успешно идентифицировала и сопроводила российский самолет, летевший над Балтийским морем». В командовании утверждают, что Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без заранее поданного плана полета и с выключенным транспондером, при этом воздушное пространство Польши не нарушил.

В Минобороны РФ пока не давали комментариев по этому случаю.

В странах НАТО уже начали обсуждать возможность применения силы против российских самолетов после обвинений Польши и Эстонии в нарушении их воздушного пространства в сентябре. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готов сбивать самолеты РФ лишь в случае реальной угрозы. Кремль расценивает такие обсуждения как серьезную эскалацию.