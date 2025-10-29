USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана

12:26 618

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила письмо своему коллеге - омбудсмену Черногории Синише Бжековичу относительно защиты прав граждан Азербайджана, которые на днях были задержаны в столице Черногории Подгорице. Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен обратилась к своему черногорскому коллеге с просьбой взять этот вопрос под контроль и обеспечить защиту прав граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время под арестом, в соответствии с национальным законодательством Черногории, а также международными обязательствами в области прав человека.

Омбудсмен подчеркнула важность обеспечения прав задержанных на презумпцию невиновности, на доступ к юридической помощи и на пользование услугами переводчика.

Сабина Алиева также подчеркнула важность предотвращения любой дискриминации, разжигания ненависти или враждебности по этническому, национальному или религиозному признаку в соответствии с принципами равенства и недискриминации, закрепленными в международных документах.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1874
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5572
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 619
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 652
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1383
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1715
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3033
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5036
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3613
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10076

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1874
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5572
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 619
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 652
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1383
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1715
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3033
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5036
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3613
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4763
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться