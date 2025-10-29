Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила письмо своему коллеге - омбудсмену Черногории Синише Бжековичу относительно защиты прав граждан Азербайджана, которые на днях были задержаны в столице Черногории Подгорице. Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен обратилась к своему черногорскому коллеге с просьбой взять этот вопрос под контроль и обеспечить защиту прав граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время под арестом, в соответствии с национальным законодательством Черногории, а также международными обязательствами в области прав человека.

Омбудсмен подчеркнула важность обеспечения прав задержанных на презумпцию невиновности, на доступ к юридической помощи и на пользование услугами переводчика.

Сабина Алиева также подчеркнула важность предотвращения любой дискриминации, разжигания ненависти или враждебности по этническому, национальному или религиозному признаку в соответствии с принципами равенства и недискриминации, закрепленными в международных документах.