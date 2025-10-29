Израиль возобновил режим тишины в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа после нанесения ударов по десяткам объектов палестинских радикалов, сообщили в пресс-службе армии.
«В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня», – говорится в сообщении.
Военные сообщили, что уничтожили 30 палестинских радикалов, занимавших командные должности в вооруженных формированиях сектора Газа.