Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Израиль возобновил режим тишины в Газе

12:35 229

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа после нанесения ударов по десяткам объектов палестинских радикалов, сообщили в пресс-службе армии.

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Военные сообщили, что уничтожили 30 палестинских радикалов, занимавших командные должности в вооруженных формированиях сектора Газа.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1876
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5572
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 621
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 653
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1385
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1717
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3034
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5037
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3613
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4764
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10078

