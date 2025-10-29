Миллиард евро на военный завод

Отмечается, что Rheinmetall заключил соглашение с Вазовским машиностроительным заводом (ВМЗ) в городе Сопот в Центральной Болгарии. Две фирмы создадут совместное предприятие, где 51% будет у немецкой, 49% - у болгарской стороны. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит около 1 млрд евро, оно создаст примерно 1000 рабочих мест.

Ежегодно завод должен производить около 100 000 артиллерийских снарядов и примерно 150 000 боезарядов к ним, а также 1300 тонн пороха. Производство планируют запустить в 2027 году.

«Мы благодарны болгарскому правительству за веру в наши возможности, - сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). - С открытием нового завода мы еще больше укрепим лидирующую роль как производителя артиллерийских боеприпасов и продолжим поддерживать обороноспособность Евросоюза и НАТО».