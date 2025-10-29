USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Миллиард евро на военный завод

12:37 476

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG договорился о строительстве в Болгарии завода по производству артиллерийских снарядов, передает DW.

Отмечается, что Rheinmetall заключил соглашение с Вазовским машиностроительным заводом (ВМЗ) в городе Сопот в Центральной Болгарии. Две фирмы создадут совместное предприятие, где 51% будет у немецкой, 49% - у болгарской стороны. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит около 1 млрд евро, оно создаст примерно 1000 рабочих мест.

Ежегодно завод должен производить около 100 000 артиллерийских снарядов и примерно 150 000 боезарядов к ним, а также 1300 тонн пороха. Производство планируют запустить в 2027 году.

«Мы благодарны болгарскому правительству за веру в наши возможности, - сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). - С открытием нового завода мы еще больше укрепим лидирующую роль как производителя артиллерийских боеприпасов и продолжим поддерживать обороноспособность Евросоюза и НАТО».

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1878
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5572
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 623
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 657
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1391
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1726
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3036
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5037
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3616
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4764
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10081

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 1878
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5572
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
12:26 623
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
12:19 657
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
12:13 1391
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
11:48 1726
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
10:21 3036
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
28 октября 2025, 22:36 5037
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
10:20 3616
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2025, 22:12 4764
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
28 октября 2025, 23:41 10081
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться