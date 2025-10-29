Легендарную «Маракану» выставили на продажу

Законодательное собрание города приняло решение о продаже стадиона «Маракана» с целью сократить расходы на его содержание и частично погасить региональный долг, который оценивается в €1,89 млрд.

«Маракана» является домашней ареной клубов «Фламенго» и «Флуминенсе», а также принимает домашние матчи сборной Бразилии. В 1950 году на стадионе прошел знаменитый матч, в котором сборная Уругвая обыграла хозяев и стала чемпионом мира. Арена также принимала финал чемпионата мира 2014 года, где победила сборная Германии, и решающий матч олимпийского футбольного турнира 2016 года, завершившийся триумфом команды Бразилии. Вместимость стадиона составляет 78 тыс. зрителей.