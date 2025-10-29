USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Еще $15 млрд на оружие для Украины

Страны НАТО могут выделить на закупку оружия Украине по программе PURL около $2 млрд в этом году и 12-15 млрд - в 2026 году. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Bloomberg Television.

«У нас около $2 млрд или больше, которые будут в ближайшие несколько месяцев. Мы надеемся, что они будут очень скоро», - сказал Уитакер о программе PURL.

«А затем, как только мы войдем в 2026 год, ключевым будет постоянство, чтобы были $12-15 млрд, которые нужны для закупок критически важного оружия для защиты Украины», - добавил постпред США при НАТО.

Перечень приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) действует с июля 2025 года по договоренности НАТО с президентом США Дональдом Трампом. По этой программе члены альянса и его партнеры закупают и оплачивают оружие для Украины у США, ориентируясь на список, составленный Киевом.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы PURL страна уже получила более $2 млрд, а по итогам года надеется на $3-3,5 млрд. На эти деньги закупили, в частности, ракеты для систем ПВО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая; все еще актуально
28 октября 2025, 22:56 5572
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Сабина Алиева о защите прав задержанных в Черногории граждан Азербайджана
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Алиева ждут в Белграде, Вучича – в Баку
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан
Самолет израильской авиакомпании впервые прилетел в Азербайджан видео
Разведка предупредила: Путин не остановится
Разведка предупредила: Путин не остановится
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема; все еще актуально
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ
Ночная атака дронов: горят крупные российские НПЗ фото; видео
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция; все еще актуально
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия
