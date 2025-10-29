Еще $15 млрд на оружие для Украины

Страны НАТО могут выделить на закупку оружия Украине по программе PURL около $2 млрд в этом году и 12-15 млрд - в 2026 году. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Bloomberg Television.

«У нас около $2 млрд или больше, которые будут в ближайшие несколько месяцев. Мы надеемся, что они будут очень скоро», - сказал Уитакер о программе PURL.

«А затем, как только мы войдем в 2026 год, ключевым будет постоянство, чтобы были $12-15 млрд, которые нужны для закупок критически важного оружия для защиты Украины», - добавил постпред США при НАТО.

Перечень приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) действует с июля 2025 года по договоренности НАТО с президентом США Дональдом Трампом. По этой программе члены альянса и его партнеры закупают и оплачивают оружие для Украины у США, ориентируясь на список, составленный Киевом.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы PURL страна уже получила более $2 млрд, а по итогам года надеется на $3-3,5 млрд. На эти деньги закупили, в частности, ракеты для систем ПВО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.