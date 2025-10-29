Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем

Ранее сегодня Путин заявлял, что в районах Купянска и Покровска украинские войска якобы блокированы и находятся в окружении.

На данный момент Покровск является «большой серой зоной», поскольку южнее железной дороги еще есть позиции ВСУ, но севернее уже просочились российские военные, пишут телеграм-каналы.

Через час он уже был уничтожен украинским дроном, сообщает аналитический проект DeepState.

Силы обороны Украины опровергли сообщения о якобы находящихся в Мирнограде Донецкой области российских войсках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск «Восток».

По данным пресс-службы группировки, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется украинскими подразделениями, боевые действия в населенном пункте не ведутся.

В командовании указали, что ранее спикер группировки войск «Восток» в комментарии для телемарафона ошибочно имел в виду ситуацию в Покровске, а не в Мирнограде.

Накануне спикер управления коммуникаций группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал сообщил, что российские войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области Украины. «Ситуация достаточно тяжелая, ведутся тяжелые уличные бои», – отметил спикер.

Между тем аналитический проект DeepState сообщает, что российские войска продолжают направлять личный состав в Покровск. По данным экспертов, с тех пор соединения периодически пытаются выявить уязвимые участки в обороне украинских войск, оказывая давление пехотой и нанося удары БПЛА по объектам логистики.

«Со временем слабое место было найдено – Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до самого Покровска», – пишут аналитики.

По их словам, российская армия использовала и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков Силы спецопераций Украины в южной части города, учитывая количественное преимущество пехоты и ограниченные ресурсы украинской стороны.

Они добавляют, что на данный момент в городе находятся «не одна сотня» российских пехотинцев, которые пытаются продвигаться вглубь Покровска. В частности, они устраивают засады, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами радиоэлектронной разведки и борьбы, используют артиллерию и минометы. Также российские войска ищут новые маршруты для продвижения и анализируют информацию в самом городе. Кроме того, в южную часть города проникли российские операторы БПЛА.

«Хуже всего – россияне смогли сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают дроны, которые мониторят и осуществляют поражение по перемещениям на позиции, провизии и тому подобное. Активность пилотов БПЛА значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а операторы помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город», – отмечают аналитики проекта.

DeepState подчеркивает, что ВСУ важно не просто сосредоточиться на зачистке города, а предотвратить его захват, поскольку «Покровск должен был служить крепостью и большим препятствием» для российских войск.

«Критически необходимо заблокировать пути просачивания россиян, которые якобы удерживаются, и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами, и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно», – объясняют эксперты.