Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем

Ситуация в Купянске Харьковской области стабилизирована, заявления президента России Владимира Путина об окружении ВСУ не соответствуют действительности.
Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Ранее сегодня Путин заявлял, что в районах Купянска и Покровска украинские войска якобы блокированы и находятся в окружении.
*** 15:17
Российские войска установили свой флаг на въезде в Покровск Донецкой области Украины.
Через час он уже был уничтожен украинским дроном, сообщает аналитический проект DeepState.
На данный момент Покровск является «большой серой зоной», поскольку южнее железной дороги еще есть позиции ВСУ, но севернее уже просочились российские военные, пишут телеграм-каналы.
October 29, 2025
* * * 14:35
Силы обороны Украины опровергли сообщения о якобы находящихся в Мирнограде Донецкой области российских войсках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск «Восток».
По данным пресс-службы группировки, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется украинскими подразделениями, боевые действия в населенном пункте не ведутся.
В командовании указали, что ранее спикер группировки войск «Восток» в комментарии для телемарафона ошибочно имел в виду ситуацию в Покровске, а не в Мирнограде.
Накануне спикер управления коммуникаций группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал сообщил, что российские войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области Украины. «Ситуация достаточно тяжелая, ведутся тяжелые уличные бои», – отметил спикер.
Между тем аналитический проект DeepState сообщает, что российские войска продолжают направлять личный состав в Покровск. По данным экспертов, с тех пор соединения периодически пытаются выявить уязвимые участки в обороне украинских войск, оказывая давление пехотой и нанося удары БПЛА по объектам логистики.
«Со временем слабое место было найдено – Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до самого Покровска», – пишут аналитики.
По их словам, российская армия использовала и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков Силы спецопераций Украины в южной части города, учитывая количественное преимущество пехоты и ограниченные ресурсы украинской стороны.
Они добавляют, что на данный момент в городе находятся «не одна сотня» российских пехотинцев, которые пытаются продвигаться вглубь Покровска. В частности, они устраивают засады, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами радиоэлектронной разведки и борьбы, используют артиллерию и минометы. Также российские войска ищут новые маршруты для продвижения и анализируют информацию в самом городе. Кроме того, в южную часть города проникли российские операторы БПЛА.
«Хуже всего – россияне смогли сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают дроны, которые мониторят и осуществляют поражение по перемещениям на позиции, провизии и тому подобное. Активность пилотов БПЛА значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а операторы помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город», – отмечают аналитики проекта.
DeepState подчеркивает, что ВСУ важно не просто сосредоточиться на зачистке города, а предотвратить его захват, поскольку «Покровск должен был служить крепостью и большим препятствием» для российских войск.
«Критически необходимо заблокировать пути просачивания россиян, которые якобы удерживаются, и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами, и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно», – объясняют эксперты.