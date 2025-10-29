У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян видит определенные проблемы в Декларации о независимости Армении. Такую позицию чиновник высказал в беседе с журналистами в парламенте.

«Я думаю, что в Декларации о независимости есть определенные проблемы. Я давно решил не произносить эту фразу, но должен сказать одно: за последние годы я десятки раз перечитывал нашу Декларацию о независимости. И пришел к ужасному выводу, что содержание этой Декларации о независимости заключается в том, что Республика Армения не может существовать», - отметил Арутюнян.