Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли...

Инара Рафикгызы
14:45 3221

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре проводит разбирательство в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как стало известно haqqin.az, разбирательство охватывает как период руководства нынешнего президента НАНА Исы Габиббейли, так и деятельность предыдущих руководителей — Рамиза Мехтиева и Акифа Ализаде. Следствие выясняет, имели ли место случаи присвоения или злоупотреблений в НАНА.

Ранее по фактам нарушений в НАНА в разные годы возбуждались уголовные дела, которые расследовались Главным управлением.

Напомним, генпрокурор Кямран Алиев 1 октября заявил СМИ, что по фактам нарушений в НАНА проводится всестороннее расследование. По его словам, уголовные дела расследуются по нескольким направлениям: «По имеющимся у меня данным, по некоторым эпизодам предварительное следствие уже завершено, и дела направлены в суд для рассмотрения». В настоящее время продолжается предварительное следствие по другому уголовному делу, связанному с нарушениями в вышеуказанной структуре.

Кроме того, стало известно, что к следствию привлечен также бывший депутат Эльтон Мамедов — брат экс-министра транспорта Зии Мамедова — в связи с фактами хищений, произошедших в период руководства Рамиза Мехтиева Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), который в настоящее время находится под домашним арестом. В отношении Эльтона Мамедова прокуратура ведет уголовное преследование.

Став президентом НАНА, Рамиз Мехтиев назначил Эльтона Мамедова как свое доверенное лицо директором Парка высоких технологий. Позднее Мамедов занимал должность начальника Управделами академии. Следствием, проводимым Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, установлено, что в период своей работы Эльтон Мамедов присвоил около 3 миллионов манатов. Финансовые нарушения подтверждены документами и другими доказательствами, приобщенными к материалам дела. Бывший депутат неоднократно давал показания в прокуратуре по различным эпизодам. Однако во время следствия экс-депутат согласился возместить нанесенный государству ущерб. В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие.

