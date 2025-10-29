USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Замминистра здравоохранения Беларуси посетил Азербайджанский медуниверситет

15:03 495

Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Александр Старовойтов, находящийся в Азербайджане с рабочим визитом, посетил Азербайджанский медицинский университет (АМУ).

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подробно проинформировал гостя о системе здравоохранения Азербайджана, осуществленных в последние годы нововведениях и реформах в медицинском образовании, в частности о ступени резидентуры.

Профессор Г.Герайбейли представил обширную информацию о факультетах АМУ, преподаваемых специальностях, клинических базах и программах международного обмена. Он также рассказал о соглашениях о сотрудничестве и совместных проектах между медицинскими университетами Беларуси и АМУ.

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и проинформировал о целях своего визита. Он также подробно рассказал о деятельности возглавляемого им учреждения, системе здравоохранения Беларуси и структуре медицинского образования. Гость ознакомился с деятельностью АМУ и высоко оценил достижения университета.

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики доцент Надир Зейналов в ходе встречи особо подчеркнул существующие на государственном уровне отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что научное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью с каждым годом расширяется, и этот процесс вносит важный вклад в обмен знаниями и опытом в области здравоохранения.

На встрече, в которой приняли участие проректор по международным отношениям АМУ доцент Орхан Исаев, начальник отдела международных связей доцент Тора Садыгова, стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, налаживании сотрудничества по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 954
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли...
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли... главное на этот час
14:45 3225
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 631
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 785
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война видео
15:53 1687
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
15:30 1562
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем обновлено 17:08; видео
17:08 2183
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02 5624
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия; все еще актуально
28 октября 2025, 23:41 11129
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
14:38 3263
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
14:12 1605

ЭТО ВАЖНО

Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 954
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли...
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли... главное на этот час
14:45 3225
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 631
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 785
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война видео
15:53 1687
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
15:30 1562
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем обновлено 17:08; видео
17:08 2183
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02 5624
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия; все еще актуально
28 октября 2025, 23:41 11129
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
14:38 3263
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
14:12 1605
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться