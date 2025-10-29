Замминистра здравоохранения Беларуси посетил Азербайджанский медуниверситет

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подробно проинформировал гостя о системе здравоохранения Азербайджана, осуществленных в последние годы нововведениях и реформах в медицинском образовании, в частности о ступени резидентуры.

Профессор Г.Герайбейли представил обширную информацию о факультетах АМУ, преподаваемых специальностях, клинических базах и программах международного обмена. Он также рассказал о соглашениях о сотрудничестве и совместных проектах между медицинскими университетами Беларуси и АМУ.

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и проинформировал о целях своего визита. Он также подробно рассказал о деятельности возглавляемого им учреждения, системе здравоохранения Беларуси и структуре медицинского образования. Гость ознакомился с деятельностью АМУ и высоко оценил достижения университета.

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики доцент Надир Зейналов в ходе встречи особо подчеркнул существующие на государственном уровне отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что научное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью с каждым годом расширяется, и этот процесс вносит важный вклад в обмен знаниями и опытом в области здравоохранения.

На встрече, в которой приняли участие проректор по международным отношениям АМУ доцент Орхан Исаев, начальник отдела международных связей доцент Тора Садыгова, стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, налаживании сотрудничества по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров и других вопросах, представляющих взаимный интерес.