Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов

Состоялась встреча председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгара Тахмазлы с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Виталием Кулаком. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В ходе встречи Гошгар Тахмазлы представил информацию о проделанной работе по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран, в том числе по увеличению товарооборота продовольственных товаров, а также были рассмотрены статистические показатели по импорту и экспорту.

Затем обсуждались вопросы продолжения сотрудничества в области создания предприятия по производству ветеринарных препаратов в Азербайджане, признания эквивалентности системы сертификации Республики Беларусь для объектов пищепрома (производство птицы, мяса птицы и ее субпродуктов, а также предприятий по переработке и производству яиц), возможности включения в национальный реестр Азербайджана белорусских сортов сельскохозяйственных растений, прошедших апробацию в Азербайджане.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам организации совместного с Беларусью производства ветеринарных препаратов в Азербайджане.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

