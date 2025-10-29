Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру

В Баку, чтобы стать владельцем квартиры при средней месячной зарплате, необходимо работать непрерывно 18 лет. По расчетам местных экспертов, этот показатель в среднем составляет 13 лет в Грузии и 10 лет — в Армении.

Не только покупка, но и аренда квартир в столице становится все менее доступной при нынешних ценах. После сноса кварталов с самостроями возможности найти недорогое жилье сокращаются, а цены резко растут.

Как сообщает haqqin.az, с нового года сдача жилья в аренду будет облагаться налогом по ставке 10%. Это предусмотрено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год». До сих пор налог на аренду жилья составлял 14%.

Многие считают, что снижение налоговой нагрузки приведет к удешевлению аренды, но другие полагают, что разница в 4%, или 4 маната не окажет заметного влияния на цены.

Согласно новому налоговому механизму, при заключении договора аренды между физическими лицами налог будет взиматься по принципу «удержания у источника дохода». То есть обязанность по уплате налога будет возложена на арендатора, для чего ему придется открыть идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

А как это скажется на ценах аренды жилья?

Посредники признают, что до сих пор при сдаче квартир требование об уплате налога фактически не предъявлялось — вопрос решался напрямую между арендодателем и арендатором. Один из риэлторов рассказал, что при определении цены налог обычно тоже учитывается и, как правило, перекладывается на арендатора.

«После сноса частных домов ситуация на рынке аренды жилья стала критической. В районах, близких к центру, невозможно найти квартиру за 500–600 манатов. Возле станций метро аренда начинается от 700 манатов. Сейчас фонд арендного жилья в основном состоит из новостроек», — сказал маклер.

По его словам, цены на рынке жилья формируются не налогами. Дешевый жилой фонд постепенно исчезает, и в ближайшие годы ожидать снижения цен не стоит. Наоборот, ускорение темпов сноса домов делает рынок аренды все менее доступным для малообеспеченных семей.

В соцсетях также активно обсуждают тему, и большинство пользователей считают, что аренда только подорожает. Кроме того, выяснилось, что многие до сих пор не знали о существовании налогового обязательства на сдачу жилья.

Руководитель Центра оценки недвижимости Рамиль Османлы считает, что с экономической точки зрения это решение не окажет существенного влияния на рост или снижение цен, но увеличит количество официально оформленных договоров аренды. «Количество официальных договоров аренды не превышает 5% от общего числа сделок — как официальных, так и неофициальных. Мы и раньше предлагали приравнять налоговую ставку для физических лиц к ставке для юридических лиц, но это было бы неправильно, даже несправедливо. Снижение налога с 14% до 10% не имеет большого значения — разница всего 4%. Для стимулирования рынка нужно было снизить ставку до 2–4%», — отметил эксперт.

По его словам, этот шаг лишь незначительно повысит количество официально заключенных договоров, и то только в том случае, если налоговые органы начнут проводить мониторинги и применять санкции.

Османлы считает, что ситуация на рынке аренды жилья остается сложной. Доля дешевых квартир в предложении год от года сокращается: старый жилой фонд сносят, а значит, из оборота выводится доступное жилье. На рынке недвижимости наблюдается устойчивый рост цен, и вместе с ростом стоимости объектов повышается и арендная плата. Кроме того, формируется новая тенденция: старый жилищный фонд заменяется новым, более дорогим. Разница в арендной плате между новыми и старыми квартирами достигает 20%.

«В последние годы на рынке аренды наблюдается только рост. Предотвратить его налоговыми льготами невозможно. Можно использовать опыт Турции и других стран. Основной спрос формируют студенты и люди с невысоким доходом, поэтому необходимо создавать новый жилой фонд для этой категории — например, строить общежития или привлекать частных инвесторов. Мы видим, что интерес к этому направлению существует», — добавил эксперт.

Согласно новым изменениям, при аренде жилья между двумя физическими лицами без ИНН налоговое обязательство возникает у плательщика. Это означает, что государство намерено ужесточить контроль в этой сфере.

Кто окажется прав — те, кто ожидает удешевления, или те, кто прогнозирует подорожание, — станет ясно после первого квартала следующего года.