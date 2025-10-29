Литва закрыла границу с Беларусью

USD 1.7000
В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение закрыть границу с Беларусью на месяц, но сделать исключения для некоторых путешественников, сообщают литовские СМИ.

«Мы вносим проекты, направленные на урегулирование напряженной ситуации на границе и в аэропортах. Мы считаем, что эти изменения должны стать реальным сигналом для нашего не очень дружелюбного соседа, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы», — сказал на заседании министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Кроме того, Кондратович утверждает, что Польша, учитывая ситуацию в Литве, не будет спешить с открытием пограничных переходов с Беларусью.

«Сегодня, да, сам премьер сообщил, что знает, какая у нас ситуация, он знает, что это также влияет на безопасность границы, и открытие границы может привести к снижению безопасности», — сказал министр внутренних дел.

По решению Кабинета министров пограничный переход «Шальчининкай–Бенякони» полностью закрывается.

Между тем движение через пограничный переход «Мядининкай–Каменный Лог» ограничивается.

Запрет на движение через этот переход не распространяется на дипломатов, дипломатическую почту, лиц, следующих по документам упрощенного транзита, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Он также не распространяется на граждан государств Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.

Правительство Литвы также поручило Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) организовать и обеспечить реализацию этого запрета, включая въезд и выезд лиц из Литвы по гуманитарным причинам.

