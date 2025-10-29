К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война

Президент России Владимир Путин навестил раненых российских военнослужащих в одном из военных госпиталей, куда прибыл с иконами, подаренными ему военными на день рождения.

Во время посещения Путин заявил, что ситуация на линии фронта с Украиной «складывается благоприятно для России».

По его словам, в районах Купянска и Покровска украинские войска якобы блокированы и находятся в окружении. Путин добавил, что действия российских войск «направлены на обеспечение безопасности страны на долгосрочную перспективу».

Российский президент также заявил, что российские войска на всех участках фронта «идут вперед и действуют активно», а все находящиеся на передовой «ведут себя героически».

Отдельное внимание Путин уделил ракетному комплексу «Буревестник», который, по его словам, оснащен «уникальной ядерной установкой», якобы в тысячу раз меньшей по объему, чем реактор атомной подлодки, и способной запускаться «за минуты и секунды».

Путин также сообщил, что технологии, примененные в «Буревестнике», планируется «использовать в лунной программе и в народном хозяйстве». Он добавил, что РФ вчера провела испытания подводного ядерного аппарата «Посейдон».

Кроме того, Путин заявил, что «Буревестник» обладает «безусловными преимуществами и является поводом для гордости за отечественных ученых».

Путин также заявил, что российские военные «готовы пустить журналистов, в том числе иностранных и украинских», в район, где, по его утверждению, украинские войска находятся в окружении. Он добавил, что на время присутствия СМИ «боевые действия будут приостановлены». При этом Путин выразил «беспокойство» о «возможных провокациях со стороны Киева».

Говоря о ситуации на фронте, президент РФ заявил, что «политическому руководству Украины следует принять решения относительно окруженных военных».

Ранее президент РФ объявлял о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение». Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отмечал, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.