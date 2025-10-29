USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война

видео
15:53 1694

Президент России Владимир Путин навестил раненых российских военнослужащих в одном из военных госпиталей, куда прибыл с иконами, подаренными ему военными на день рождения.

Во время посещения Путин заявил, что ситуация на линии фронта с Украиной «складывается благоприятно для России».

По его словам, в районах Купянска и Покровска украинские войска якобы блокированы и находятся в окружении. Путин добавил, что действия российских войск «направлены на обеспечение безопасности страны на долгосрочную перспективу».

Российский президент также заявил, что российские войска на всех участках фронта «идут вперед и действуют активно», а все находящиеся на передовой «ведут себя героически».

Отдельное внимание Путин уделил ракетному комплексу «Буревестник», который, по его словам, оснащен «уникальной ядерной установкой», якобы в тысячу раз меньшей по объему, чем реактор атомной подлодки, и способной запускаться «за минуты и секунды».

Путин также сообщил, что технологии, примененные в «Буревестнике», планируется «использовать в лунной программе и в народном хозяйстве». Он добавил, что РФ вчера провела испытания подводного ядерного аппарата «Посейдон».

Кроме того, Путин заявил, что «Буревестник» обладает «безусловными преимуществами и является поводом для гордости за отечественных ученых».

Путин также заявил, что российские военные «готовы пустить журналистов, в том числе иностранных и украинских», в район, где, по его утверждению, украинские войска находятся в окружении. Он добавил, что на время присутствия СМИ «боевые действия будут приостановлены». При этом Путин выразил «беспокойство» о «возможных провокациях со стороны Киева».

Говоря о ситуации на фронте, президент РФ заявил, что «политическому руководству Украины следует принять решения относительно окруженных военных».

Ранее президент РФ объявлял о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение». Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отмечал, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.

Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 964
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли...
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли... главное на этот час
14:45 3229
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 636
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 787
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война видео
15:53 1695
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
15:30 1567
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем обновлено 17:08; видео
17:08 2191
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02 5630
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия; все еще актуально
28 октября 2025, 23:41 11132
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
14:38 3266
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
14:12 1605

ЭТО ВАЖНО

Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 964
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли...
Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли... главное на этот час
14:45 3229
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 636
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 787
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война видео
15:53 1695
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
15:30 1567
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем обновлено 17:08; видео
17:08 2191
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02 5630
Машина по убийству своих
Машина по убийству своих русская трагедия; все еще актуально
28 октября 2025, 23:41 11132
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
14:38 3266
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
14:12 1605
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться