Тысячи немецких боевых дронов на границе с Россией

Правительство Германии планирует выделить 900 млн евро трем оборонным компаниям, сотрудничающим с ВСУ, на поставку 12 тыс. боевых дронов для немецкой бригады в Литве. Об этом сообщает The Moscow Times.

Контракты на сумму по 300 млн евро каждый, после утверждения их бюджетным комитетом Бундестага, должны получить два стартапа и крупнейший производитель вооружений в Европе – немецкий концерн Rheinmetall, сообщили Financial Times три источника, знакомые с ситуацией. Rheinmetall, сотрудничающая с американской Anduril и израильской UVision, представила свой первый боевой дрон в сентябре. Стартапы Helsing и Stark специализируются на разработке беспилотных технологий.

Helsing считается крупнейшим стартапом оборонного сектора Европы, его оценка достигает 12 млрд евро благодаря инвестициям, включая средства основателя Spotify Дэниеля Эка. За последний год компания объявила о планах поставить Украине 6 тыс. ударных дронов и приобрела производителя самолетов Grob Aircraft. Среди инвесторов Stark – венчурный фонд Sequoia Capital и миллиардер Питер Тиль, сооснователь PayPal и Palantir. Команда компании в Украине занимается разработкой и испытаниями беспилотных систем.