Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Тысячи немецких боевых дронов на границе с Россией

Правительство Германии планирует выделить 900 млн евро трем оборонным компаниям, сотрудничающим с ВСУ, на поставку 12 тыс. боевых дронов для немецкой бригады в Литве. Об этом сообщает The Moscow Times.

Контракты на сумму по 300 млн евро каждый, после утверждения их бюджетным комитетом Бундестага, должны получить два стартапа и крупнейший производитель вооружений в Европе – немецкий концерн Rheinmetall, сообщили Financial Times три источника, знакомые с ситуацией. Rheinmetall, сотрудничающая с американской Anduril и израильской UVision, представила свой первый боевой дрон в сентябре. Стартапы Helsing и Stark специализируются на разработке беспилотных технологий.

Helsing считается крупнейшим стартапом оборонного сектора Европы, его оценка достигает 12 млрд евро благодаря инвестициям, включая средства основателя Spotify Дэниеля Эка. За последний год компания объявила о планах поставить Украине 6 тыс. ударных дронов и приобрела производителя самолетов Grob Aircraft. Среди инвесторов Stark – венчурный фонд Sequoia Capital и миллиардер Питер Тиль, сооснователь PayPal и Palantir. Команда компании в Украине занимается разработкой и испытаниями беспилотных систем.

Генпрокуратура проверяет Академию наук: и Рамиза Мехтиева, и Ису Габиббейли...
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
К солдатам явился Путин с иконами и рассказал, как хорошо идет война
Азербайджанцам дольше всех на Южном Кавказе надо работать, чтобы купить квартиру
Украинцы опровергают Путина: Ситуация под контролем
Машина по убийству своих
У Пашиняна прочитали Декларацию о независимости Армении и пришли в ужас
Замин Алиев рассказал в суде о самой большой награде для себя
