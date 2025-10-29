USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ

Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Министр здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного комитета организации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана, в Копенгагене (Дания) проходит 75-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В работе сессии принимают участие министры здравоохранения и другие официальные лица 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители международных организаций. Азербайджан представлен на мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Выступивший на открытии мероприятия генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил текущие ключевые проблемы глобального здравоохранения и проинформировал о мерах, принимаемых Организацией для устранения этих недостатков.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге выступил с докладом о работе ЕРБ, проведенной с момента последней сессии.

Затем на обсуждение была представлена повестка дня сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

В повестку дня сессии включены такие ключевые вопросы, как рассмотрение и утверждение второй Европейской программы работы на 2026–2030 гг. (ЕПР-2), а также обсуждение ключевых стратегических направлений в области охраны здоровья и устойчивого развития.

Затем выступили официальные лица государств-членов ВОЗ в Европейском регионе.

Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Министерство здравоохранения Азербайджана высоко ценит дальновидные инициативы Европейского регионального бюро ВОЗ, направленные на формирование будущего здравоохранения, а также всестороннюю поддержку, оказываемую государствам-членам в трансформации их национальных систем здравоохранения. «Три основные приоритета, определенные в Европейской программе работы, соответствуют будущим направлениям национальной системы здравоохранения Азербайджана», - сказал министр.

Было доведено до внимания, что за последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения, развитию человеческого капитала и цифровизации здравоохранения.

«Содействие здоровью и благополучию граждан определено как одна из ключевых приоритетов в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики. Учитывая, что продолжительность жизни продолжает расти, здоровье должно оставаться приоритетом», - отметил глава Минздрава Азербайджана.

Отметив, что сегодня искусственный интеллект, большие данные и цифровые решения играют ключевую роль в улучшении медицинских услуг, министр Теймур Мусаев сказал: «С целью максимальной реализации потенциала этих технологий необходимо включить ИИ в законодательные рамки, обеспечивая его ответственное и этичное применение. При этом цифровые инструменты не должны заменять человеческий труд, а скорее играть вспомогательную, дополнительную роль в их деятельности».

В рамках сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев был избран членом Постоянного комитета Европейского регионального комитета (SCRC) ВОЗ на период 2025–2028 годов.

Избрание министра здравоохранения членом Постоянного комитета свидетельствует о признании достижений Азербайджана в сфере здравоохранения и позволит нашей стране внести более значимый вклад в формирование политики ВОЗ на уровне Европейского региона.

Также в рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ министр здравоохранения Азербайджана провел ряд двусторонних встреч. Так, состоялась встреча Теймура Мусаева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге. Было подчеркнуто наличие эффективных взаимоотношений нашей страны с международными организациями здравоохранения, в том числе с ВОЗ.

Также состоялась встреча с бывшим премьер-министром Исландии, председателем Общеевропейской комиссии по климату и здоровью ВОЗ (PECCH) Катрин Якобсдоттир.

Глава PECCH отметила, что в прошлом году в Азербайджане на самом высоком уровне было организовано глобальное международное мероприятие - COP29. В то же время была высоко оценена поддержка Азербайджаном инициатив по климату в области здравоохранения на COP29. 

75-я сессия Европейского регионального комитета продолжила свою работу дискуссиями на различные темы и завершится 30 октября.

