Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана, в Копенгагене (Дания) проходит 75-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В работе сессии принимают участие министры здравоохранения и другие официальные лица 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители международных организаций. Азербайджан представлен на мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Выступивший на открытии мероприятия генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил текущие ключевые проблемы глобального здравоохранения и проинформировал о мерах, принимаемых Организацией для устранения этих недостатков.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге выступил с докладом о работе ЕРБ, проведенной с момента последней сессии.

Затем на обсуждение была представлена повестка дня сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

В повестку дня сессии включены такие ключевые вопросы, как рассмотрение и утверждение второй Европейской программы работы на 2026–2030 гг. (ЕПР-2), а также обсуждение ключевых стратегических направлений в области охраны здоровья и устойчивого развития.

Затем выступили официальные лица государств-членов ВОЗ в Европейском регионе.

Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Министерство здравоохранения Азербайджана высоко ценит дальновидные инициативы Европейского регионального бюро ВОЗ, направленные на формирование будущего здравоохранения, а также всестороннюю поддержку, оказываемую государствам-членам в трансформации их национальных систем здравоохранения. «Три основные приоритета, определенные в Европейской программе работы, соответствуют будущим направлениям национальной системы здравоохранения Азербайджана», - сказал министр.

Было доведено до внимания, что за последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения, развитию человеческого капитала и цифровизации здравоохранения.

«Содействие здоровью и благополучию граждан определено как одна из ключевых приоритетов в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики. Учитывая, что продолжительность жизни продолжает расти, здоровье должно оставаться приоритетом», - отметил глава Минздрава Азербайджана.