Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?

Как сообщает Defence News, транспортный самолет Ил-76 с регистрационным номером RA-78765 прибыл в Каракас в воскресенье после двухдневного перелета из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Судя по данным отслеживания, самолет вылетел из подмосковного аэропорта, а сигнал его транспондера был зафиксирован вскоре после взлета.

Российский транспортный самолет, связанный с вооруженными силами страны и боевиками ЧВК «Вагнер», на выходных приземлился в столице Венесуэлы Каракасе, что свидетельствует о растущем интересе Москвы к этой латиноамериканской стране.

Такой извилистый маршрут демонстрирует способы обхода воздушного пространства западных стран и обход возможных проверок груза в «недружественных государствах». Не исключено также, что в пути осуществлялись промежуточные поставки или загрузка нового груза.

Россия имеет военное присутствие в Алжире, промышленное — в Сенегале, а с Марокко поддерживает дружественные отношения. Российские наемники ранее были замечены и в Мавритании, куда они перебирались из соседнего Мали. Посадки в странах Западной Африки, поддерживающих связи с Москвой, позволили самолету дозаправиться перед пересечением Атлантики.

Самолет Ил-76 способен перевозить до 50 тонн груза, или до 200 человек. Известно, что ранее самолеты этого типа доставляли стрелковое оружие, военные грузы и даже наемников по поручению российских властей. Более масштабные поставки, например, системы ПВО С-400, потребовали бы нескольких рейсов. Компания «Авиакон Цитотранс», эксплуатирующая самолеты Ил-76, располагает парком из шести транспортных машин и находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами. Компания поставляла военную технику, включая ракеты, боеголовки и запчасти для вертолетов в разные регионы мира, в том числе туда, где действовала группа «Вагнера».

Стоит отметить, что этот же самолет в августе текущего года совершил перелет над Азербайджаном и рядом африканских стран, после чего приземлился в Бразилии. Бразильские СМИ и политики тогда обратились к правительству с вопросами о целях данного визита. Так, по данным газеты Gazeta do Povo, сенатор Марсио Биттар заявил: «Бразильский народ имеет право знать, какой груз перевозился, кто входил в состав экипажа и какова была миссия этого самолета на нашей территории».

Издание отмечает, что Ил-76 прибыл в Бразилиа спустя день после телефонного разговора президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с российским лидером Владимиром Путиным. После нескольких дней стоянки в аэропорту Рио-де-Жанейро самолет с бортовым номером RA-78765 13 августа вылетел в боливийский город Санта-Крус, затем 14 августа направился в столицу Колумбии Боготу, а оттуда прибыл в Каракас.