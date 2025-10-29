Премьер Японии отказала Трампу

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отклонила его предложение отказаться от закупок российской нефти и газа, сообщает Reuters.

Такаити, ставшая на прошлой неделе первой женщиной во главе японского правительства, во время беседы с президентом США призвала Вашингтон с пониманием отнестись к энергетическим потребностям Токио.

Как отмечает агентство, в последние годы Япония нарастила закупки сжиженного природного газа в США, стремясь диверсифицировать источники поставок, сократив зависимость от Австралии и готовясь к истечению контрактов с российским проектом СПГ «Сахалин-2».

Большинство соглашений по поставкам с «Сахалина-2» действуют до 2028–2033 годов, и их замена, по оценкам, обойдется дорого и приведет к росту цен на электроэнергию.

При этом Япония закупает менее 1% нефти у России в рамках временного отказа от санкций, срок которого истекает в декабре, а основную часть импорта получает из стран Ближнего Востока.