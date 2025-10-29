Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что реализация проекта TRIPP («Маршрут Трампа» ради международного мира и процветания») — 42-километрового участка Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении, — создает условия для строительства трубопроводов, линий электропередачи и кабелей связи, соединяющих Армению, Азербайджан и соседние государства.

«Проект предусматривает не только развитие железнодорожного сообщения, но и строительство автомобильных дорог, трубопроводов и инфраструктуры связи между странами региона», — отметил Симонян.

Он добавил, что Армения приветствует новый стратегический подход Европейского союза к Черноморскому региону, способный, по его словам, придать дополнительный импульс региональной стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству.

«Мы рады видеть активную позицию нашего общества в вопросе евроинтеграции», - сказал спикер армянского парламента.

Он отметил, что США и ЕС внесли значительный вклад в развитие демократии в Армении, поскольку страна уверенно выбрала демократический путь и намерена неуклонно следовать ему.