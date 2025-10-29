USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно

29 октября 2025, 17:19

Власти Азербайджана ведут переговоры с правоохранительными органами Черногории в связи с задержанием гражданина Азербайджана. Вопрос находится под контролем и рассматривается по дипломатическим каналам, сообщили в посольстве Азербайджана в Подгорице.

В заявлении отмечается, что посольство Азербайджана в Сербии и дипломатический офис в Черногории внимательно следят за ситуацией, связанной с беспорядками в Подгорице, в результате которых были задержаны граждане Турции и один гражданин Азербайджана.

«Наше посольство и дипломатическое представительство принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности азербайджанских граждан, проживающих и работающих в Черногории, а также для защиты их прав и законных интересов», — говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство обратилось ко всем гражданам Азербайджана, находящимся на территории Черногории, с призывом соблюдать общественный порядок, избегать участия в любых массовых акциях, которые могут привести к инцидентам, строго следовать требованиям местного законодательства и в случае необходимости незамедлительно обращаться в посольство или дипломатический офис.

