Быстрее звука и тише ветра: американцы испытали новый самолет

В США впервые осуществил полет экспериментальный реактивный самолет NASA X-59, созданный для преодоления звукового барьера при минимальном уровне шума. Об этом передает Reuters.

Самолет NASA X-59, построенный аэрокосмическим подрядчиком Lockheed Martin, совершил первый полет примерно через час после восхода солнца с взлетно-посадочной полосы завода Skunk Works в Палмдейле – в 100 км к северу от Лос-Анджелеса. После взлета самолет направился север к авиабазе Эдвардс.

Около 200 работников аэрокосмической отрасли и членов их семей наблюдали за взлетом с безопасного расстояния вдоль соседней автомагистрали.

Агентство отмечает, что уникальная форма самолета разработана для снижения взрывоподобного звукового удара, возникающего при преодолении звукового барьера.

По данным Lockheed, совершенствование технологии малошумного сверхзвукового полета призвано преодолеть одно из главных ограничений коммерческих сверхзвуковых рейсов над населенными пунктами. NASA с 2018 года инвестировала в разработку и демонстрацию X-59 более $518 млн.

Одномоторный реактивный самолет длиной почти 30 метров во время первого полета двигался c дозвуковой скоростью, достигнув 370 км/ч, а его пиковая высота составила 3,66 км. При проектной эксплуатации X-59 способен развивать крейсерскую скорость 1490 км/ч на высоте 16,7 км.