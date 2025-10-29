USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Виновникам взрыва на бакинском заводе потребовали дать по 9 лет

Инара Рафикгызы
16:53

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, связанных со взрывом на территории Открытого акционерного общества «Бакинская деревообрабатывающая фабрика», в результате которого погибли 10 человек и 23 получили ранения.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова выступил государственный обвинитель. Он потребовал назначить обоим подсудимым наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание назначено на 12 ноября.

Напомним, 15 января прошлого года в Бинагадинском районе Баку на территории ОАО «Бакинская деревообрабатывающая фабрика» произошел взрыв с последующим пожаром в мебельных цехах, в результате которого погибли 10 человек и 23 получили ранения. По данному факту Управлением криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что фактический владелец предприятия, 62-летний Таги Ибрагимов, и выполнявший административно-хозяйственные функции на предприятии 33-летний Тогрул Рзаев, обязанные соблюдать правила пожарной безопасности, по неосторожности нарушили их, что привело к гибели 10 человек, ранениям 23 человек, а также к материальному ущербу имуществу и окружающей среде. Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Таги Ибрагимов уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

На основании собранных доказательств Таги Ибрагимову предъявлены окончательные обвинения по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, обязанным их соблюдать, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса, а Тогрулу Рзаеву — по статье 225.3 УК. По решению суда в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде ареста.

