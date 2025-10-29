6 ноября во Дворце имени Гейдара Алиева при организации Министерства науки и образования состоится творческий фестиваль ZəfərFest-5, посвященный пятилетию Отечественной войны.

Фестиваль, посвященный исторической победе в Отечественной войне, проводится уже пятый год. ZəfərFest ежегодно служит важной площадкой для демонстрации патриотического духа и творческого потенциала школьников и молодежи.

Основная цель фестиваля – почтить память шехидов Отечественной войны, донести до детей и молодежи славную победу азербайджанской армии и суть борьбы за восстановление территориальной целостности страны.

Мероприятие также направлено на то, чтобы донести до подрастающего поколения исторические достижения в Отечественной войне, героизм армии и значение этой победы как триумф для тюркского мира в целом.