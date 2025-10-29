Моди не решился встретиться с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не присутствовал на саммите региональных лидеров в Малайзии на этой неделе, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения отношений Индии и Пакистана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отсутствие Моди на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоялся в Малайзии с 26 по 28 октября, многие сочли необычным. С момента прихода к власти в 2014 году он присутствовал на всех встречах лидеров, за исключением 2022 года, а в 2020 и 2021 году саммиты АСЕАН не проводились из-за пандемии COVID, говорится в статье.

По словам источников, команда индийского премьера Нарендра Моди усомнилась в результатах его потенциальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Малайзии. Телефонный разговор между двумя лидерами на прошлой неделе не оправдал ожиданий Нью-Дели, признался один из собеседников.