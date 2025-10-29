Моди не решился встретиться с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не присутствовал на саммите региональных лидеров в Малайзии на этой неделе, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения отношений Индии и Пакистана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Отсутствие Моди на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоялся в Малайзии с 26 по 28 октября, многие сочли необычным. С момента прихода к власти в 2014 году он присутствовал на всех встречах лидеров, за исключением 2022 года, а в 2020 и 2021 году саммиты АСЕАН не проводились из-за пандемии COVID, говорится в статье.
По словам источников, команда индийского премьера Нарендра Моди усомнилась в результатах его потенциальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Малайзии. Телефонный разговор между двумя лидерами на прошлой неделе не оправдал ожиданий Нью-Дели, признался один из собеседников.
Bloomberg напоминает, что отношения между Индией и США испортились после четырехдневного конфликта Индии и Пакистана в мае этого года. В Нью-Дели опасались, что Трамп продолжит настаивать на том, что он выступил посредником в прекращении огня.
Кроме того, в августе глава Белого дома ввел 50% пошлины на индийский экспорт, половина из которых является «штрафом» за покупку Индией российской нефти. С тех пор торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели застопорились и пока явных признаков заключения сделки нет, отмечает издание.
Моди ведет предвыборную кампанию от своей партии перед решающими выборами, которые стартуют на следующей неделе. Премьер-министр, как пояснили источники, не хотел рисковать, так как встреча с Трампом могла поставить его в неловкое положение.
В команде Моди посчитали, что политические соперники индийского премьера могут использовать любые комментарии Трампа, особенно в отношении Пакистана, против Моди и подорвать шансы его партии на выборах.
По мнению Bloomberg, решение Моди пропустить саммит АСЕАН демонстрирует его нерешительность в отношении прямого взаимодействия с Трампом, чьи непредсказуемые комментарии в присутствии прессы привели к неловким моментам для других лидеров, например, для главы Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосы.