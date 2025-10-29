Министр обороны Бельгии пригрозил «сровнять Москву с землей»

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен предупредил о жестких последствиях для России в случае попытки удара по городам Европы. Об этом сообщает The Moscow Times.

«(Если президент России Владимир Путин запустит ракету по Брюсселю), это будет ударом в самое сердце НАТО, и тогда мы сровняем Москву с землей», — заявил министр в интервью бельгийскому изданию De Morgen.

При этом он выразил уверенность, что президент РФ «не осмелится запустить крылатую ракету по Бельгии».

Франкен полагает, что полномасштабного вторжения со стороны России ожидать не стоит, однако Москва может реализовать сценарий «серой зоны», когда, к примеру, «зеленые человечки» пытаются настроить русскоязычное меньшинство в Эстонии против «нацистского режима».

«Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии», – подчеркнул министр.

В то же время он призвал не недооценивать военный потенциал России.

«Россияне нарастили свои возможности. Их военная экономика производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО. Сравнивать бюджеты тоже нельзя, потому что русские могут купить гораздо больше за те же деньги, что и мы», – пояснил глава Минобороны.

Франкен также отметил, что в Европе сейчас отсутствует центральное командование, а в случае агрессии России в бой можно будет бросить лишь «несколько подразделений Еврокорпуса в Страсбурге».