Европа нашла замену России

«В условиях, когда Европа постепенно отходит от поставок российских энергетических ресурсов, как сжиженного газа, так и нефти, сокращение более чем на 80% создает потребность в альтернативных источниках энергии. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — отметил Стубб.

Казахстан играет важную роль для Европы как сосед России и как энергетический партнер, сказал финский президент Александр Стубб в интервью «Казинформ», находящийся с визитом в республике.

Также, по его словам, «для нас очень ценно получать анализ и оценку ситуации» со стороны президента Касым-Жомарта Токаева относительно России, а также Китая, с которыми Казахстан имеет протяженную границу.

Стубб добавил, что лидеры такого рода стран, «средних держав», могут выступать посредниками в общении более крупных государств. В пример он привел то, что на следующей неделе Токаев посетит США (он примет участие в саммите 6 ноября), а затем Россию (госвизит намечен на 12 ноября) и может передать сообщения между главами США и России.

Накануне Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве президента. После встречи с Токаевым они выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта. Оба политика подчеркнули важность «скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». Из сообщения также следует, что консенсус сторон соответствует «принципам Устава Организации Объединенных Наций».