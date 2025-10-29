USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Пакистан пообещал уничтожить «Талибан»

17:51 1216

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф 29 октября заявил, что Исламабад при необходимости способен полностью уничтожить власть «Талибана» в Афганистане.

Заявление последовало на фоне срыва переговоров о перемирии.

«Пакистану не нужно задействовать даже часть своего полного арсенала, чтобы вытеснить «Талибан» и заставить его укрываться в пещерах», - написал Асиф в соцсети X.

Ранее министр обороны Пакистана заявлял, что Исламабад готов к «открытой войне» с Афганистаном в случае срыва переговорного процесса.

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 4992
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2906
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7564
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3718
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6651
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4780
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7029
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3423
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2787
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1710
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1507

