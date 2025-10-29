Пакистан пообещал уничтожить «Талибан»

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф 29 октября заявил, что Исламабад при необходимости способен полностью уничтожить власть «Талибана» в Афганистане.

Заявление последовало на фоне срыва переговоров о перемирии.

«Пакистану не нужно задействовать даже часть своего полного арсенала, чтобы вытеснить «Талибан» и заставить его укрываться в пещерах», - написал Асиф в соцсети X.

Ранее министр обороны Пакистана заявлял, что Исламабад готов к «открытой войне» с Афганистаном в случае срыва переговорного процесса.