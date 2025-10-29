Американская нефть пришла в Пакистан

Пакистан получил первую партию американской нефти, которая была поставлена на морской терминал Cnergyico, что открыло новую главу в торговых отношениях Исламабада и Вашингтона.

Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

Груз прибыл на борту судна Suezmax MT Pegasus, которое пришвартовалось в порту Cnergyico Single Point Mooring (SPM) на побережье Белуджистана.

«Прибытие первой в истории Пакистана партии американской сырой нефти знаменует собой важную веху для энергетического сектора страны и для Cnergyico, – заявил вице-президент Cnergyico Усама Куреши в интервью газете Dawn. – За этой первой партией последует еще одна в середине ноября и третья - в январе 2026 года. В совокупности эти три поставки, как ожидается, улучшат торговый баланс Пакистана с США примерно на 200 миллионов долларов».

Куреши отметил, что SPM – единственный в стране морской терминал по перевалке сырой нефти – может эффективно принимать крупные суда, снижать логистические расходы и улучшать работу нефтеперерабатывающих заводов.