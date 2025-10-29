USD 1.7000
Фарид Гаибов посетил офис Федерации плавания Азербайджана и встретился с новыми главными тренерами

Сегодня состоялась встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с руководством Федерации плавания Азербайджана (ASF) и главными тренерами национальных команд.

Министр ознакомился с новым офисом федерации. Сначала руководство ASF предоставило министру информацию о деятельности и планах федерации. Затем спортивный директор и главные тренеры рассказали о подготовке членов национальных сборных и о предстоящих соревнованиях.

Во время встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящим Играм исламской солидарности и участия азербайджанских пловцов в этих соревнованиях.

Во встрече приняли участие президент ASF Заур Алиев, вице-президенты Халыг Илдырымзаде и Умид Абузарли, член исполнительного комитета Руслан Алекперов, генеральный секретарь Октай Атаев, спортивный директор Пьер Лефонтен, советник ASF Рашад Абдуррахманов, а также главные тренеры национальных сборных по плаванию, артистическому плаванию и прыжкам в воду — Лука Габрило, Антон Мельников и Оксана Письменна.

Кроме того, президент ASF Заур Алиев представил министру молодежи и спорта нового главного тренера сборной Азербайджана по водному поло — Горана Саблича. Приглашенный Федерацией плавания Азербайджана специалист уже приступил к работе и будет способствовать развитию водного поло в стране.

Обладающий более чем тридцатилетним международным опытом Горан Саблич за годы своей карьеры работал в Хорватии, Иране, Турции, Кувейте, Японии, Бразилии, Саудовской Аравии, Франции, Новой Зеландии, Зимбабве и Швейцарии. Начав тренерскую деятельность на родине — в Хорватии, где находится одна из сильнейших школ водного поло в мире, он внес значительный вклад в подготовку сотен молодых спортсменов, добившихся успеха на международной арене.

Министр поздравил нового главного тренера с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе с национальной сборной.

Напомним, в октябре швейцарский специалист Лука Габрило, приглашенный Федерацией плавания Азербайджана, был назначен главным тренером национальной сборной по плаванию.

