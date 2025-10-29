В Иране запретили Хэллоуин

Палата гильдий Ирана издала директиву о полном запрете на продажу любых товаров и организацию любых мероприятий, связанных с Хэллоуином.

Уже несколько лет в Иране процветает рынок товаров, связанных с Хэллоуином. Палата гильдий предупредила кафе, рестораны и другие предприятия о необходимости избегать проведения мероприятий и распродажи товаров на тему Хэллоуина, ссылаясь на их опасность для культурных ценностей исламской теократии.

«Все виды церемоний, собраний, рекламы или продажи предметов, связанных с Хэллоуином, полностью запрещены во всех общественных и деловых местах», — говорится в заявлении Палаты гильдий Ирана, авторы которого ссылаются на необходимость защиты «культурных, религиозных и социальных ценностей».

В заявлении отмечается, что полиция будет принимать правовые меры против нарушителей, включая закрытие заведений и передачу дел менеджеров в судебные органы.