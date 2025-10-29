Резко упали запасы нефти в США

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца, говорится в еженедельном докладе американского Минэнерго.
Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего на 200 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.
Кроме того, товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 24 октября, сократились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.