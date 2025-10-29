USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Резко упали запасы нефти в США

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца, говорится в еженедельном докладе американского Минэнерго. 

Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего на 200 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 24 октября, сократились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
16:10
16:10 4995
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
18:56
18:56 2916
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02
13:02 7570
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21
11:21 3721
Тысячи российских солдат окружают Покровск
19:40
19:40 6655
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
10:21
10:21 4781
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
16:41
16:41 7033
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19
17:19 3426
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25
16:25 2788
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19
16:19 1710
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
16:08
16:08 1509
