Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека

Кремль мобилизовал все ресурсы, чтобы освободить из-под ареста в Дубае одного из ключевых фигурантов дела о попытке государственного переворота в Румынии — бывшего французского легионера Горациу Потру. По данным зарубежных СМИ, Россия пытается не допустить экстрадиции Потру из Объединенных Арабских Эмиратов в Румынию. Потру был задержан 24 сентября в аэропорту Дубая вместе с сыном и племянником, когда они собирались вылететь в Москву. Румынские правоохранительные органы обвиняют его в подготовке переворота совместно с крайне правым политиком Келином Джорджеску.

Румынские власти подтвердили арест Потру и заявили, что ведут переговоры с властями ОАЭ о его экстрадиции для судебного разбирательства. Генеральный прокурор страны сообщил местным СМИ, что Потру, предположительно, намерен искать убежище в России. Задача по освобождению Потру и блокированию его экстрадиции была поручена Игорю Спиваку, главе пророссийского сообщества на Ближнем Востоке, тесно связанному с МИД РФ, и Александру Калинину, уроженцу Молдовы, которого считают доверенным лицом российских спецслужб. Калинин, бывший лидер пророссийской партии «Регионы», ранее бежал из Молдовы в Москву. Сейчас он занимается вербовкой молдаван для участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Калинин лишен молдавского гражданства, имеет российский паспорт и находится под санкциями ЕС и США за подрывную деятельность и поддержку Кремля. Также он обещал возглавить вооруженную группу, чтобы совершить «марш на Кишинев» с целью свержения прозападного правительства Майи Санду. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что российские власти дали «зеленый свет» Спиваку и Калинину на вмешательство в процесс освобождения Потру.

Сам Спивак подтвердил свое участие в операции, заявив, что подключился к делу по просьбе Калинина. «Сейчас мы пытаемся остановить экстрадицию Потру», — заявил Спивак в телефонном интервью в понедельник. «У нас большой опыт, и многие люди работают над его освобождением», — сказал он, добавив, что нанял «группу наших очень авторитетных адвокатов» в ОАЭ, которые работают над освобождением Потру, и планирует сам приехать в Дубай. Спивак признал, что попытки предотвратить экстрадицию Потру, по всей видимости, окажутся безуспешными, и наемника, скорее всего, передадут Румынии 31 октября. «Ситуация сложная», — отметил он. Ранее в этом месяце Потру пытался через своих адвокатов добиться аннулирования ордера на арест, выданного в Румынии, однако судья отклонил ходатайство.

Крепкого телосложения и всегда чисто выбритый, Потру служил во Французском Иностранном легионе, а затем работал телохранителем высокопоставленных лиц, включая эмира Катара. Позже он основал несколько частных военных компаний, направляя своих бойцов в зоны конфликтов — в Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго. В январе около 300 боевиков Потру были захвачены в Конго вооруженной группировкой M23, которая воевала на стороне правительственных сил. Позже они были освобождены и репатриированы. Недавно Потру оказался в центре внимания румынских СМИ как близкий соратник ультранационалистического пророссийского политика Джорджеску. Джорджеску, 63-летний бывший инженер-эколог, неожиданно победил в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре прошлого года. За несколько дней до второго тура Конституционный суд аннулировал результаты голосования после обвинений во вмешательстве России — шаг, не имеющий прецедентов.

В начале декабря Потру и около двух десятков его сторонников были задержаны в Румынии, власти перехватили их по пути в Бухарест. По версии следствия, они планировали организовать насильственные акции протеста после отмены результатов первого тура. Однако в отношении Потру не была избрана мера пресечения, и он успел покинуть страну. Позже следователи обнаружили в его многочисленных квартирах в Румынии крупные суммы наличных денег и оружие. Согласно материалам обвинения, с которыми ознакомилась The Guardian, румынские прокуроры позднее утверждали, что Джорджеску встретился с Потру и членами его группы на конной ферме в декабре 2024 года, вскоре после того, как его победа на выборах была отменена, чтобы спланировать насильственный захват власти. Вначале Джорджеску отрицал встречу с Потру, но изменил свою позицию после того, как в румынской прессе появились их совместные фотографии. Экс-кандидат в президенты утверждает, что планы переворота никогда не обсуждались.