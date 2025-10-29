USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека

о развитии ситуации
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
18:56 2919

Кремль мобилизовал все ресурсы, чтобы освободить из-под ареста в Дубае одного из ключевых фигурантов дела о попытке государственного переворота в Румынии — бывшего французского легионера Горациу Потру. По данным зарубежных СМИ, Россия пытается не допустить экстрадиции Потру из Объединенных Арабских Эмиратов в Румынию.

Потру был задержан 24 сентября в аэропорту Дубая вместе с сыном и племянником, когда они собирались вылететь в Москву. Румынские правоохранительные органы обвиняют его в подготовке переворота совместно с крайне правым политиком Келином Джорджеску.

Россия начала операцию по спасению Горациу Потру

Румынские власти подтвердили арест Потру и заявили, что ведут переговоры с властями ОАЭ о его экстрадиции для судебного разбирательства. Генеральный прокурор страны сообщил местным СМИ, что Потру, предположительно, намерен искать убежище в России.

Задача по освобождению Потру и блокированию его экстрадиции была поручена Игорю Спиваку, главе пророссийского сообщества на Ближнем Востоке, тесно связанному с МИД РФ, и Александру Калинину, уроженцу Молдовы, которого считают доверенным лицом российских спецслужб.

Калинин, бывший лидер пророссийской партии «Регионы», ранее бежал из Молдовы в Москву. Сейчас он занимается вербовкой молдаван для участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Калинин лишен молдавского гражданства, имеет российский паспорт и находится под санкциями ЕС и США за подрывную деятельность и поддержку Кремля. Также он обещал возглавить вооруженную группу, чтобы совершить «марш на Кишинев» с целью свержения прозападного правительства Майи Санду.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что российские власти дали «зеленый свет» Спиваку и Калинину на вмешательство в процесс освобождения Потру.

Операцию возглавил Александр Калинин - бывший лидер пророссийской партии «Регионы», который ранее бежал из Молдовы в Москву

Сам Спивак подтвердил свое участие в операции, заявив, что подключился к делу по просьбе Калинина.

«Сейчас мы пытаемся остановить экстрадицию Потру», — заявил Спивак в телефонном интервью в понедельник. «У нас большой опыт, и многие люди работают над его освобождением», — сказал он, добавив, что нанял «группу наших очень авторитетных адвокатов» в ОАЭ, которые работают над освобождением Потру, и планирует сам приехать в Дубай.

Спивак признал, что попытки предотвратить экстрадицию Потру, по всей видимости, окажутся безуспешными, и наемника, скорее всего, передадут Румынии 31 октября.

«Ситуация сложная», — отметил он.

Ранее в этом месяце Потру пытался через своих адвокатов добиться аннулирования ордера на арест, выданного в Румынии, однако судья отклонил ходатайство.

Кто такой Игорь Спивак?

Крепкого телосложения и всегда чисто выбритый, Потру служил во Французском Иностранном легионе, а затем работал телохранителем высокопоставленных лиц, включая эмира Катара. Позже он основал несколько частных военных компаний, направляя своих бойцов в зоны конфликтов — в Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго.

В январе около 300 боевиков Потру были захвачены в Конго вооруженной группировкой M23, которая воевала на стороне правительственных сил. Позже они были освобождены и репатриированы.

Недавно Потру оказался в центре внимания румынских СМИ как близкий соратник ультранационалистического пророссийского политика Джорджеску.

Джорджеску, 63-летний бывший инженер-эколог, неожиданно победил в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре прошлого года. За несколько дней до второго тура Конституционный суд аннулировал результаты голосования после обвинений во вмешательстве России — шаг, не имеющий прецедентов.

Но спецоперация российских спецслужб по насильственному свержению власти в Румынии провалилась

В начале декабря Потру и около двух десятков его сторонников были задержаны в Румынии, власти перехватили их по пути в Бухарест. По версии следствия, они планировали организовать насильственные акции протеста после отмены результатов первого тура.

Однако в отношении Потру не была избрана мера пресечения, и он успел покинуть страну. Позже следователи обнаружили в его многочисленных квартирах в Румынии крупные суммы наличных денег и оружие.

Согласно материалам обвинения, с которыми ознакомилась The Guardian, румынские прокуроры позднее утверждали, что Джорджеску встретился с Потру и членами его группы на конной ферме в декабре 2024 года, вскоре после того, как его победа на выборах была отменена, чтобы спланировать насильственный захват власти.

Вначале Джорджеску отрицал встречу с Потру, но изменил свою позицию после того, как в румынской прессе появились их совместные фотографии. Экс-кандидат в президенты утверждает, что планы переворота никогда не обсуждались.

Что Джорджеску написал Потру?

Потру ранее отрицал какие-либо связи с Россией, однако, как удалось выяснить и доказать журналистам, он встречался с российским послом в Румынии Валерием Кузьминым во время мероприятия, посвященного Дню независимости, в российском посольстве и часто ездил в Москву, судя по фотографиям, бронированиям отелей и авиабилетам, приложенным прокурором к материалам дела.

Прокуроры также приложили фотографии, на которых партнер телохранителя Джорджеску позирует с чеченскими бойцами и выражает поддержку российскому президенту Владимиру Путину в комментариях в социальных сетях. Телохранитель, воевавший в качестве наемника в Конго под командованием Потру, также присутствовал на встрече с Джорджеску на конном ранчо в декабре.

Потру сталкивается с обвинениями в уклонении от уплаты налогов в Румынии в отношении доходов, полученных в Африке посредством наемнической деятельности, а также с обвинениями в незаконном финансировании кампании экс-кандидата в президенты путем предоставления наличных денег и покрытия ежемесячной аренды роскошного лимузина.

«Возможно, мы сможем встретиться в конце следующей недели, начиная с пятницы, днем», — написал, согласно материалам прокуратуры, Джорджеску Потру в текстовом сообщении в августе 2024 года. «Выборы состоятся 24 ноября. Пожалуйста, до этого времени мне нужна поддержка».

Читайте по теме

Сторонника Путина завалили… В президенты идет другой пророссийский кандидат наша корреспонденция; все еще актуально
3 апреля 2025, 00:49 20073
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 4998
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2920
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7570
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3721
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6659
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4782
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7034
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3428
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2788
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1711
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1509

ЭТО ВАЖНО

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 4998
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2920
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7570
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3721
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6659
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4782
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7034
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3428
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2788
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1711
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1509
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться