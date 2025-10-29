Каллас: ЕС поддерживает мирный процесс Баку и Еревана

Как передают армянские СМИ, об этом говорится в послании верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас к участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронест», прошедшей в Ереване.

«У нас также есть история успеха для Армении и Азербайджана. Исторический шаг, предпринятый в Вашингтоне 8 августа, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказываем открытую поддержку в движении региона к устойчивому миру, процветанию и развитию», — говорится в послании.

Каллас отметила, что нынешний процесс урегулирования открывает новые экономические перспективы.

«Он обещает открыть границы, создать трансграничные связи, а также укрепить доверие и контакты между людьми», — подчеркнула она.