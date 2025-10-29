Григорян: проект TRIPP имеет ключевое значение для мира и стабильности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что проект TRIPP — 42-километровый участок транспортного коридора, который пройдет по территории Армении, — имеет ключевое значение для укрепления мира и стабильности в регионе.

Как передают армянские СМИ, об этом Григорян рассказал на встрече с представителями международных СМИ и экспертами аналитических центров.

Он отметил, что проект может способствовать развитию регионального сотрудничества и укреплению доверия.

«TRIPP играет важную роль в укреплении мира и стабильности, а также в реализации договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул Григорян.