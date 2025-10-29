Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит

После того как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», сразу несколько индийских и китайских нефтеперерабатывающих заводов были переведены в режим ожидания. Из-за чего танкеры «теневого флота», доставляющие российскую нефть в порты Индии и КНР, были вынуждены либо менять маршруты, либо ждать в открытом море.
Издание The Economic Times пишет, что танкер Furia должен был доставить нефть компании «Роснефть» на один из НПЗ Индии. 20 октября в российском порту Приморск Furia приняла на борт 730 тысяч баррелей нефти марки Urals и взяла курс на порт Сикку в индийском штате Гуджарат, который используют частная компания Reliance Industries Ltd и государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd. Ожидалось, что судно прибудет в порт назначения в середине ноября. Но пока танкер проходил через пролив Фемарн между Данией и ФРГ, были объявлены санкции США, в результате чего экипажу судна было предписано вернуться в Балтийское море и ждать.
Позднее танкер изменил график, указав, что портом его прибытия является египетский Порт-Саид, куда судно должно было пристать к середине следующего месяца.
Здесь важно уточнить, что суда, идущие через Суэцкий канал, то есть наиболее быстрым маршрутом между западными портами России и Индией, порой, прежде чем окончательно скорректировать путь, указывают в качестве пункта назначения именно Порт-Саид.
После того как США ввели последние санкции против России, компания Reliance Industries Limited (RIL), являющаяся крупнейшим частным конгломератом Индии и имеющая долгосрочный контракт на покупку у «Роснефти» марки Urals, заявила о своей приверженности соблюдению санкций и была замечена за скупкой ближневосточной нефти.
Индийские государственные НПЗ также стали осторожнее покупать нефть у российских производителей, находящихся под санкциями США.
Следует уточнить, что танкер Furia уже попал под санкции Европейского союза и Великобритании. В ответ на просьбу издания о комментариях менеджер этого судна по соблюдению правил безопасности (ISM Meneger), указанный в морской базе данных Equasis как азербайджанская компания Harbor Harmony Shipmanagement, ответил не сразу, а контактные данные владельца танкера, компании Whispering Willow Corp., базирующейся на Сейшельских островах, указаны не были.
Компания Harbor Harmony Shipmanagement зарегистрирована в Сумгаите по адресу: улица 20 Января, дом 42, кв. 29, а ее «материнской компанией» является ООО Harbor Harmony.
Помимо танкера Furia, флот компании Harbor Harmony Shipmanagement включает танкер Kusto, который также вышел из порта Приморск в индийский порт Мумбаи. В последний раз Kusto подал сигнал восемь дней назад в Красном море, после чего отключил транспондер.