Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит

После того как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», сразу несколько индийских и китайских нефтеперерабатывающих заводов были переведены в режим ожидания. Из-за чего танкеры «теневого флота», доставляющие российскую нефть в порты Индии и КНР, были вынуждены либо менять маршруты, либо ждать в открытом море.

Издание The Economic Times пишет, что танкер Furia должен был доставить нефть компании «Роснефть» на один из НПЗ Индии. 20 октября в российском порту Приморск Furia приняла на борт 730 тысяч баррелей нефти марки Urals и взяла курс на порт Сикку в индийском штате Гуджарат, который используют частная компания Reliance Industries Ltd и государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd. Ожидалось, что судно прибудет в порт назначения в середине ноября. Но пока танкер проходил через пролив Фемарн между Данией и ФРГ, были объявлены санкции США, в результате чего экипажу судна было предписано вернуться в Балтийское море и ждать.

Позднее танкер изменил график, указав, что портом его прибытия является египетский Порт-Саид, куда судно должно было пристать к середине следующего месяца.