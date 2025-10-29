USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит

наши подробности
Аскер Манафов, собкор
20:00 901

После того как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», сразу несколько индийских и китайских нефтеперерабатывающих заводов были переведены в режим ожидания. Из-за чего танкеры «теневого флота», доставляющие российскую нефть в порты Индии и КНР, были вынуждены либо менять маршруты, либо ждать в открытом море.

Издание The Economic Times пишет, что танкер Furia должен был доставить нефть компании «Роснефть» на один из НПЗ Индии. 20 октября в российском порту Приморск Furia приняла на борт 730 тысяч баррелей нефти марки Urals и взяла курс на порт Сикку в индийском штате Гуджарат, который используют частная компания Reliance Industries Ltd и государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd. Ожидалось, что судно прибудет в порт назначения в середине ноября. Но пока танкер проходил через пролив Фемарн между Данией и ФРГ, были объявлены санкции США, в результате чего экипажу судна было предписано вернуться в Балтийское море и ждать.

Позднее танкер изменил график, указав, что портом его прибытия является египетский Порт-Саид, куда судно должно было пристать к середине следующего месяца.

Танкер Furia принадлежит азербайджанской компании Harbor Harmony Shipmanagement

Здесь важно уточнить, что суда, идущие через Суэцкий канал, то есть наиболее быстрым маршрутом между западными портами России и Индией, порой, прежде чем окончательно скорректировать путь, указывают в качестве пункта назначения именно Порт-Саид.

После того как США ввели последние санкции против России, компания Reliance Industries Limited (RIL), являющаяся крупнейшим частным конгломератом Индии и имеющая долгосрочный контракт на покупку у «Роснефти» марки Urals, заявила о своей приверженности соблюдению санкций и была замечена за скупкой ближневосточной нефти.

Индийские государственные НПЗ также стали осторожнее покупать нефть у российских производителей, находящихся под санкциями США.

Следует уточнить, что танкер Furia уже попал под санкции Европейского союза и Великобритании. В ответ на просьбу издания о комментариях менеджер этого судна по соблюдению правил безопасности (ISM Meneger), указанный в морской базе данных Equasis как азербайджанская компания Harbor Harmony Shipmanagement, ответил не сразу, а контактные данные владельца танкера, компании Whispering Willow Corp., базирующейся на Сейшельских островах, указаны не были.

А следы подсанкционной компании ведут в Сумгаит

Компания Harbor Harmony Shipmanagement зарегистрирована в Сумгаите по адресу: улица 20 Января, дом 42, кв. 29, а ее «материнской компанией» является ООО Harbor Harmony.

Помимо танкера Furia, флот компании Harbor Harmony Shipmanagement включает танкер Kusto, который также вышел из порта Приморск в индийский порт Мумбаи. В последний раз Kusto подал сигнал восемь дней назад в Красном море, после чего отключил транспондер.

Читайте по теме

Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 15025
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 4998
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2932
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7572
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3722
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6664
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4784
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7037
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3432
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2789
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1711
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1511

ЭТО ВАЖНО

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 4998
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2932
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7572
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3722
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6664
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4784
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7037
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3432
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2789
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1711
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться