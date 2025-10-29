Вэнс: Трамп не может заставить Украину и РФ завершить войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, сейчас наступил момент, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Об этом он сказал в интервью на канале Pod Force One.

Отвечая на вопрос о возможных сроках окончания войны, Вэнс отметил, что прогнозы давать сложно:

«Полгода назад я бы сказал, что они никогда не прекратят воевать, это будет как русский Вьетнам. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал: мы достигаем невероятного прогресса. Но сейчас, думаю, мы достигли точки, когда выгоды для обеих сторон уменьшаются».

По словам Вэнса, территория, которую захватывают российские силы, незначительна, при этом потери велики. Он добавил, что и Украина сталкивается с серьезными трудностями, включая проблемы с энергетической инфраструктурой и человеческими потерями.

«Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах обеих сторон прекратить боевые действия. Президент (Дональд Трамп) может лишь открыть дверь, но не может заставить никого войти», — подчеркнул Вэнс.