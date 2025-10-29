USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Вэнс: Трамп не может заставить Украину и РФ завершить войну

20:09 409

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, сейчас наступил момент, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Об этом он сказал в интервью на канале Pod Force One.

Отвечая на вопрос о возможных сроках окончания войны, Вэнс отметил, что прогнозы давать сложно:

«Полгода назад я бы сказал, что они никогда не прекратят воевать, это будет как русский Вьетнам. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал: мы достигаем невероятного прогресса. Но сейчас, думаю, мы достигли точки, когда выгоды для обеих сторон уменьшаются».

По словам Вэнса, территория, которую захватывают российские силы, незначительна, при этом потери велики. Он добавил, что и Украина сталкивается с серьезными трудностями, включая проблемы с энергетической инфраструктурой и человеческими потерями.

«Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах обеих сторон прекратить боевые действия. Президент (Дональд Трамп) может лишь открыть дверь, но не может заставить никого войти», — подчеркнул Вэнс.

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 5000
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2934
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7573
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3722
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6666
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4784
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7037
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3434
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2789
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1712
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1511

ЭТО ВАЖНО

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 5000
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 2934
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 7573
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 3722
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск видео; обновлено 19:40
19:40 6666
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 4784
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили обновлено 16:41
16:41 7037
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3434
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2789
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1712
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться