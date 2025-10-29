США сняли санкции с Додика

Минфин США исключил из санкционного списка экс-президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцоговины) Милорада Додика и членов его семьи, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, из санкционного списка были исключены его дети — Игорь и Горица. Также санкции были сняты с телеканала «Альтернативна ТВ», который Минфин США связывает с Додиком, и ряда других компаний и физических лиц.

После своего исключения из санкционного списка США политик в соцсети X поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям, — несправедливость, которую совершили администрации [экс-президентов США Джо] Байдена и [Барака] Обамы», — говорится в сообщении.