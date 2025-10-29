Сирия официально признала независимость Косово

Дамаск официально признал независимость и суверенность Республики Косово в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщает МИД Сирии в соцсети X.

В сообщении говорится, что Сирия приняла такое решение, «исходя из своей веры в право народов на самоопределение и стремления укреплять принципы мира и стабильности в Балканском регионе и во всем мире».

Сирийский МИД выразил надежду на установление дипломатических отношений с Косово и развитие сотрудничества со страной в политической, экономической и культурной областях.