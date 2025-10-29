USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Сирия официально признала независимость Косово

20:58 809

Дамаск официально признал независимость и суверенность Республики Косово в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщает МИД Сирии в соцсети X.

В сообщении говорится, что Сирия приняла такое решение, «исходя из своей веры в право народов на самоопределение и стремления укреплять принципы мира и стабильности в Балканском регионе и во всем мире».

Сирийский МИД выразил надежду на установление дипломатических отношений с Косово и развитие сотрудничества со страной в политической, экономической и культурной областях.

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 27
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3317
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8666
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1337
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6306
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6471
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8878
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9439
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5165
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4478

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 27
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3317
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8666
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1337
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6306
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6471
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8878
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9439
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5165
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4478
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться