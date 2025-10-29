USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Рейтинг Трампа упал до минимума

21:26 1419

В США рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до минимума за все время его пребывания на посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Отмечается, что рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до 40%. Еще в октябре этот показатель составлял 42%.

Согласно опросу, 57% американцев не поддерживают политику Трампа. Больше всего граждане США недовольны тем, как американский лидер управляет расходами домохозяйств (63% опрошенных недовольны его действиями).

Также многие американцы заявили, что их не сильно беспокоит длительный "шатдаун" (приостановка работы правительства). 29% респондентов сказали, что им безразлично или они даже рады этому. Еще 20% опрошенных заявили, что они возмущены, а около 50% - раздражены.

В агентстве напомнили, что демократы блокируют законопроекты по финансированию и настаивают на продолжении субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года. Это одно из главных разногласий с республиканцами, которые сейчас имеют большинство в Конгрессе США.

Граждане США также высказались об этом. Согласно опросу, 73% респондентов поддерживают продление субсидий.

