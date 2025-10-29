Американцы разрешили операции с «дочками» «Роснефти» в Германии

«Разрешаются все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют прямо или косвенно, индивидуально или совокупно 50% или более, до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — говорится в документе.

США ввели санкции против «Роснефти» неделю назад, 22 октября, под ограничения также попали ЛУКОЙЛ и дочерние компании обеих структур. Вашингтон дал месяц на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями.

Сразу вслед за этим власти Германии решили добиться вывода немецких «дочек» «Роснефти» из-под ограничений.