На заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоялось голосование по резолюции с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США.

Документ поддержали 165 стран, в том числе и Азербайджан.

Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Венгрия, Парагвай, Северная Македония и Украина. Киев заявил, что кубинские власти не предпринимают мер для предотвращения вербовки своих граждан для участия в боевых действиях на стороне российских сил.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев принял решение закрыть посольство на Кубе и понизить уровень дипломатических отношений с Гаваной.