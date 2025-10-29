USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1556
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Азербайджан против американской блокады Кубы

21:59 1339

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоялось голосование по резолюции с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США.

Документ поддержали 165 стран, в том числе и Азербайджан.

Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Венгрия, Парагвай, Северная Македония и Украина. Киев заявил, что кубинские власти не предпринимают мер для предотвращения вербовки своих граждан для участия в боевых действиях на стороне российских сил.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев принял решение закрыть посольство на Кубе и понизить уровень дипломатических отношений с Гаваной.

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 40
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3320
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8669
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1340
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6307
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6480
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8879
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9444
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5166
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4480

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
Зеленский: Киев готовит новые дальнобойные операции
23:51 40
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит
Танкер, перевозивший нефть в Индию, вернулся из-за санкций. Следы ведут в Сумгаит наши подробности
20:00 3320
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили все еще актуально
16:41 8669
Азербайджан против американской блокады Кубы
Азербайджан против американской блокады Кубы
21:59 1340
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие? все еще актуально
16:10 6307
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека о развитии ситуации
18:56 6480
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…» все еще актуально
13:02 8879
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане? все еще актуально
11:21 4085
Зеленский о боях под Покровском
Зеленский о боях под Покровском видео; обновлено 23:20
23:20 9444
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли» видео, все еще актуально
10:21 5166
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 4480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться