ФРС снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28–29 октября снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 3,75–4% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

На предыдущем заседании американский Федрезерв впервые в 2025 году снизил ставку — до 4-4,25% годовых. До этого он оставлял ставку без изменений пять заседаний подряд - на уровне 4,25–4,5% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 9-10 декабря.

Днем 29 октября рынок оценивал вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 б.п., в 97,8%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Оставшиеся 2,2% указывали на вариант сохранения ставки на уровне 4-4,25% годовых.

Экономисты, стратеги и управляющие фондами, опрошенные CNBC, ожидали, что ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п. — до уровня 3,75–4% годовых.

Из-за шатдауна в США не публикуется ряд важных экономических данных, которые регулятор учитывает при корректировке денежно-кредитной политики.