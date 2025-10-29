Испания закупит у Турции самолеты

В решении, принятом вчера на заседании правительства Испании, говорится, что «Совет министров одобрил контракт стоимостью 3 млрд 120 млн евро на закупку Интегрированной системы обучения (ITS-C) для боевых и ударных самолетов вместо нынешних самолетов F-5M».

В постановлении правительства указано, что этот шаг позволит обеспечить Военно-воздушные силы и Космические войска необходимыми условиями для расширения их возможностей в подготовке летчиков, специализирующихся на боевой и ударной авиации.

В решении также сказано: «Эта система (ITS-C) призвана обеспечить надлежащую подготовку к операциям в новых и сложных ситуациях безопасности. Контракт будет действовать с даты подписания до 30 ноября 2035 года без возможности продления».

Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году. Предполагается, что первый поставленный самолет будет использоваться в учебном курсе 2029–2030 годов, а срок службы HÜRJET составит не менее 30 лет.

Самолеты будут производиться Turkish Aerospace, а затем «испанизироваться» компанией Airbus Defence and Space в Испании, интегрируя авионику и вспомогательные системы национального производства и создавая внутреннюю линию по конверсии и техническому обслуживанию.